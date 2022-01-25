Из-за чего США распадутся: эксперты назвали три возможных варианта

Из-за военной или технократической диктатуры. Барбара Уолтер, специалист ЦРУ, считает, что Штаты могут перестать существовать из-за военного переворота. Так, в январе 2021 года происходил захват гражданами Капитолия. Кроме того, эксперты уверены, что подобный переворот может стать реальностью уже в 2024 году. Если в этом случае власть окажется у «чёрных полковников», то из состава США могут выйти немало штатов.

Ещё один вариант развития событий - это технократическая диктатура. Те, кто верит в теории заговора, считают, что уже сейчас это происходит в Америке, но «прикрывается» борьбой с COVID-19. Цензура, ограничения свободы слова и другие действия властей представляют собой шаги в направлении введения в Штатах цифровой диктатуры. Однажды в стране объявят о несменяемости власти, и в ответ на это начнутся беспорядки.