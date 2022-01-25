Из-за чего США распадутся: эксперты назвали три возможных варианта

Наука и технологии
Сегодня в 11:47
2 мин.
Из-за чего США распадутся: эксперты назвали три возможных вариантаОб этом сообщает «Лайф»
Как пишет издание «Лайф», по мнению специалистов, есть несколько возможных сценариев гибели Соединённых Штатов. О них - в материале.
Авторы изданий National Interest, Bloomberg и эксперт ЦРУ выделили три причины, почему США могут перестать существовать.
- Из-за меньшинств. По мнению эксперта Максима Каца, ключевым в плане распада США может стать расовый вопрос. Чернокожих и латиноамериканских граждан станет больше белых, что может спровоцировать гнев основателей Штатов. К тому же в последнее время уже политика мультикультурализма вызвала возмущение многих консервативных американцев. По мнению журналиста в 2040 году всё это приведёт к вооружённому противостоянию двух сторон.
- Из-за политических противоречий. Республиканцы и демократы на сегодняшний день представляют разных жителей США. Так, республиканцы зачастую отличаются религиозностью, консервативны, поддерживают свободу в плане ношения оружия, а также ограничение прав мигрантов. Демократы же в основном являются атеистами, ратуют за мультикультурализм, поддерживают меньшинства, считают, что государство должно в значительной степени контролировать жизнь человека. По мнению Макса Гастингса, обозревателя Bloomberg, кризис наступит совсем скоро.
- Из-за военной или технократической диктатуры. Барбара Уолтер, специалист ЦРУ, считает, что Штаты могут перестать существовать из-за военного переворота. Так, в январе 2021 года происходил захват гражданами Капитолия. Кроме того, эксперты уверены, что подобный переворот может стать реальностью уже в 2024 году. Если в этом случае власть окажется у «чёрных полковников», то из состава США могут выйти немало штатов.
Ещё один вариант развития событий - это технократическая диктатура. Те, кто верит в теории заговора, считают, что уже сейчас это происходит в Америке, но «прикрывается» борьбой с COVID-19. Цензура, ограничения свободы слова и другие действия властей представляют собой шаги в направлении введения в Штатах цифровой диктатуры. Однажды в стране объявят о несменяемости власти, и в ответ на это начнутся беспорядки.
Источник: Лайф