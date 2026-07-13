Из-за дефицита памяти Samsung ускорила строительство нового завода под Сеулом

Представитель Samsung подтвердил, что первый завод в Ёнине будет запущен на один-два года раньше первоначального графика.

Власти Южной Кореи рассчитывают, что благодаря ускоренному строительству заводов в Ёнине, а также созданию нового производственного центра в Кванджу, страна сможет удвоить свои мощности по выпуску чипов памяти в ближайшие пять лет.