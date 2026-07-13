Из-за дефицита памяти Samsung ускорила строительство нового завода под Сеулом

Опубликовано 13 июля 2026, 22:261 мин.
Из-за дефицита памяти Samsung ускорила строительство нового завода под СеуломПо производству микросхем
Samsung Electronics запустит свой новый завод по производству микросхем в городе Ёнин (пригород Сеула) раньше запланированного срока, пишут СМИ. Вместо 2030−2031 годов предприятие начнёт работу уже в 2029 году. Причина в стремительно растущий спрос на чипы памяти.
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Представитель Samsung подтвердил, что первый завод в Ёнине будет запущен на один-два года раньше первоначального графика.
Власти Южной Кореи рассчитывают, что благодаря ускоренному строительству заводов в Ёнине, а также созданию нового производственного центра в Кванджу, страна сможет удвоить свои мощности по выпуску чипов памяти в ближайшие пять лет.
Источник:yahoo
Автор:Максим Многословный
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