Из-за энергозатратности ИИ Microsoft задумалась над созданием ядерных реакторов

План Microsoft предусматривает использование малых модульных реакторов (SMR) для обеспечения центров обработки данных необходимой электроэнергией. Однако перед компанией стоит несколько задач. Во-первых, компании необходимо разработать функциональный проект SMR. Во-вторых, необходимо обеспечить поставки высокообогащенного уранового топлива, которое обычно используется в таких реакторах. Наконец, Microsoft необходимо разработать стратегию долгосрочного хранения ядерных отходов.

Помимо реакторов SMR, Microsoft также занимается исследованием ядерного синтеза - еще более амбициозного источника энергии. В начале этого года компания подписала соглашение о покупке электроэнергии с компанией Helion, возглавляемой руководителем OpenAI Сэмом Альтманом. Несмотря на то, что ядерный синтез является предметом исследований уже несколько десятилетий, он имеет все шансы стать перспективным решением в области энергетики.