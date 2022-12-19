Из-за финала ЧМ 2022 Поиск Google показал самый высокий трафик в истории

20:44, 19 декабря 2022
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Из-за финала ЧМ 2022 Поиск Google показал самый высокий трафик в историиВесь мир следил за матчем
Вчерашний финал чемпионата мира запомнится людям надолго. Интерес к нему был настолько высок, что поисковая система Google показала самый высокий трафик за всю историю.
Фото: FIFA
Генеральный директор Google Сундар Пичаи подтвердил, что 18 декабря 2022 года во время финала чемпионата мира по футболу был зафиксирован самый высокий поисковый трафик за 25-летнюю историю компании.
Отметим, что сейчас при поиске тем, связанных с ЧМ 2022, Google показывает красивую анимацию.