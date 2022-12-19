Из-за финала ЧМ 2022 Поиск Google показал самый высокий трафик в истории

Генеральный директор Google Сундар Пичаи подтвердил, что 18 декабря 2022 года во время финала чемпионата мира по футболу был зафиксирован самый высокий поисковый трафик за 25-летнюю историю компании.

Отметим, что сейчас при поиске тем, связанных с ЧМ 2022, Google показывает красивую анимацию.