Из-за глобального потепления больше детей заработают ожирение

Исследователи говорят, что рекордно высокий уровень ожирения и гиподинамии среди детей заставляет многих меньше заниматься спортом. При этом, по словам учёных, физическая подготовка является ключом к тому, чтобы переносить более высокие температуры.

Согласно новому исследованию, современные дети на 30% менее подготовлены к аэробным нагрузкам, чем их родители в их возрасте. Способствовать этому может, в том числе, жаркая погода. Родители могут говорить своим детям, что для игр слишком жарко. Получается замкнутый круг: из-за жары дети меньше двигаются, становятся слабее и толще, что делает жару ещё более тяжёлой для них.