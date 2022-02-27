Из-за глобального потепления начала распространяться моль, вызывающая сыпь

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Из-за глобального потепления начала распространяться моль, вызывающая сыпьОна любит тепло
Группа учёных обнаружила, что лесная моль, из-за которой у жителей штата Мэн и туристов появляется зудящая сыпь, распространяется из-за глобального повышения температуры.
Речь идёт о бурохвостой моли. Она заставляет листья опадать с деревьев и вызывает у людей симптомы, похожие на последствия взаимодействия с ядовитым плющом. Волоски гусениц также могут вызывать проблемы с дыханием.
Распространение моли связано со всё более тёплым климатом, особенно осенью, пишут учёные. И, к сожалению, климатические тенденции предполагают, что ближайшие годы всё только ухудшится.
Это ещё один пример того, как изменение климата может усугубить проблемы с вредителями и поставить под угрозу здоровье человека, сказал один из учёных. Кроме того, глобальное потепление уже усугубило проблемы с болезнетворными вредителями, такими как комары и клещи.
Источник: Phys.org