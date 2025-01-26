Из-за глобального потепления Великобритания начнёт славиться своими апельсинами

Ученые из Центра экологии и гидрологии Великобритании и Университета Восточной Англии проанализировали, как повышение температуры на 2−4°C выше доиндустриального уровня может повлиять на более чем 160 сельскохозяйственных культур в Великобритании. Исследование показало, что более теплая погода может увеличить разнообразие сельскохозяйственных культур, при этом новые культуры будут процветать, особенно в таких регионах, как юго-запад и шотландские границы. Традиционные культуры, такие как пшеница и клубника, могут пострадать, особенно на юго-востоке Англии.

Исследователи подчеркивают необходимость адаптации методов ведения сельского хозяйства и рациона питания к этим изменениям. Выращивание таких культур, как нут и соя, может повысить «продовольственную безопасность», улучшить состояние почвы и поддержать более «растительную» диету населения. Однако при этом возникают такие проблемы, как адаптация цепочек поставок.