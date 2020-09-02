Из-за глобального потепления вирусы станет сложнее уничтожить

Учёные изучили энтеровирусы, которые попадают в окружающую среду из сточных вод. Их выживаемость зависит от способности противостоять негативным условиям. Исследователи решили проверить, как на это влияет температура.

Они создали четыре штамма энтеровируса человека. Каждый из них находился в своей воде: при температуре 10 градусов по Цельсию или 30; с солнечным светом или без. Затем учёные попытались уничтожить вирусы теплом, светом, микробами или хлоркой. Оказалось, что те вирусы, которые изначально находились в тёплой воде, были более устойчивы к инактивации температурой и хлоркой.