Из-за глобального потепления воздух в России будет пахнуть фанерой

Об этом журналистам сообщила заведующая лабораторией моделирования и прогноза загрязнения атмосферы ГГО. По её словам, в воздухе повысится концентрация вторичных примесей, включая диоксид азота, озон и формальдегид. Последний обладает специфическим запахом новой мебели.

«Теоретически, потепление воздуха даст нам рост концентрации формальдегида, что уже наблюдается, за последние годы средняя по стране концентрация возросла», — рассказала специалист.

Формальдегид попадаёт в воздух с выбросами предприятий и транспорта, а также образуется при последовательных химических реакциях под воздействием солнечного света. Концентрация вещества, по словам эксперта, может возрасти на 2-10 мкг/м3.