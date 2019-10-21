Наука и технологии
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Из-за голландцев на 80% российских пиратских сайтов перестал работать плеер
На некоторых ресурсах онлайн-просмотр до сих пор недоступен
Голландский Фонд защиты авторских прав (BREIN) и судебные приставы добились отключения серверов местных и иностранных компаний, на базе которых работал видеоплеер Moonwalk. Именно он использовался большинством российских пиратских онлайн-кинотеатров.
Как пишет издание BREIN, Moonwalk работал на 80% российских сайтов с пиратским контентом. После того, как серверы изъяли, видеоплееры «сломались» на таких ресурсах, как BasKino, HDrezka, KinoGo, «ГидОнлайн» и др. Так в группе HDrezka во «ВКонтакте» написано, что «на одной из наших линий произошла авария и онлайн просмотр временно недоступен». Сервис предлагает пользователям скачивать фильмы через торрент.
Сообщается, что некоторые пиратские кинотеатров уже перевели часть библиотек на показ контента из хранилища видео в «Одноклассниках», Видео Mail.ru и из других источников.
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