Из-за голландцев на 80% российских пиратских сайтов перестал работать плеер

Как пишет издание BREIN, Moonwalk работал на 80% российских сайтов с пиратским контентом. После того, как серверы изъяли, видеоплееры «сломались» на таких ресурсах, как BasKino, HDrezka, KinoGo, «ГидОнлайн» и др. Так в группе HDrezka во «ВКонтакте» написано, что «на одной из наших линий произошла авария и онлайн просмотр временно недоступен». Сервис предлагает пользователям скачивать фильмы через торрент.

Сообщается, что некоторые пиратские кинотеатров уже перевели часть библиотек на показ контента из хранилища видео в «Одноклассниках», Видео Mail.ru и из других источников.