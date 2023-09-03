Из-за Google Pixel 8 наушники Pixel Buds Pro получат новые цвета

Наушники Google, которые были выпущены в июле 2022 года, предлагают активное шумоподавление и такие функции, как Spatial Audio. А теперь они еще и получат новые варианты расцветки, чтобы соответствовать грядущему Pixel 8 Pro. Цвет «Фарфор» смартфона был замечен на официальном изображении Google, также появилась утечка информации о новом синем цвете.