Из-за Google Pixel 8 наушники Pixel Buds Pro получат новые цвета

Из-за Google Pixel 8 наушники Pixel Buds Pro получат новые цветаЦена останутся такими же
Google расширит линейку Pixel Buds Pro двумя новыми цветами - «фарфоровым» и «небесно-голубым», которые будут выпущены вместе с Pixel 8 осенью этого года, пишет 9to5Google.
Наушники Google, которые были выпущены в июле 2022 года, предлагают активное шумоподавление и такие функции, как Spatial Audio. А теперь они еще и получат новые варианты расцветки, чтобы соответствовать грядущему Pixel 8 Pro. Цвет «Фарфор» смартфона был замечен на официальном изображении Google, также появилась утечка информации о новом синем цвете.
Эти дополнения свидетельствуют о том, что компания расширяет модельный ряд своих устройств, уделяя особое внимание их цветовой координации. Ожидается, что новые цвета появятся в продаже 4 октября, когда Google представит Pixel 8, при этом цены, скорее всего, останутся прежними.