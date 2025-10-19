Из-за ИИ люди стали реже читать Википедию

Современные поисковые системы всё чаще показывают готовые ответы, основанные, в том числе, на данных из Википедии. А молодёжь «всё чаще ищет информацию в YouTube и TikTok», где контент «подаётся быстрее и проще», пишут СМИ.

Снижение трафика может негативно сказаться на сообществе добровольцев, которые редактируют статьи, и на пожертвованиях, от которых зависит работа фонда. Миллер отмечает ироничность ситуации: ИИ-модели обучаются на данных Википедии, но в итоге лишают её части аудитории.

Чтобы исправить это, Wikimedia призывает компании, использующие их контент, помогать направлять пользователей обратно на сайт. Фонд также работает над новыми правилами использования данных.

При этом организация не выступает против искусственного интеллекта.