Из-за ИИ в IT-сфере США уровень безработицы выше, чем в среднем по стране

Из-за ИИ в IT-сфере США уровень безработицы выше, чем в среднем по странеНо не всё так печально
В сентябре текущего года показатель безработицы в IT-секторе США достиг 4,3%, что существенно превышает общенациональный показатель в 3,8%.
Это замедление роста вакансий в некоторых IT-специальностях, особенно на начальных позициях, произошло на фоне активного развития искусственного интеллекта.
В прошлом месяце в США было зарегистрировано 117 тыс свободных вакансий для айтишников, что на 11 тыс больше, чем в августе. Тем не менее, за последние три месяца общее количество рабочих мест в данном секторе сократилось на 14,3 тыс.
С одной стороны, компании сокращают издержки из-за инфляции и роста цен на энергоносители, что влияет на дорогостоящие технологические проекты.
С другой стороны, спрос на специалистов в области искусственного интеллекта, кибербезопасности и облачных вычислений продолжает расти.