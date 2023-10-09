Из-за ИИ в IT-сфере США уровень безработицы выше, чем в среднем по стране

Это замедление роста вакансий в некоторых IT-специальностях, особенно на начальных позициях, произошло на фоне активного развития искусственного интеллекта.

В прошлом месяце в США было зарегистрировано 117 тыс свободных вакансий для айтишников, что на 11 тыс больше, чем в августе. Тем не менее, за последние три месяца общее количество рабочих мест в данном секторе сократилось на 14,3 тыс.

С одной стороны, компании сокращают издержки из-за инфляции и роста цен на энергоносители, что влияет на дорогостоящие технологические проекты.

С другой стороны, спрос на специалистов в области искусственного интеллекта, кибербезопасности и облачных вычислений продолжает расти.