Из-за изменения климата люди стали спать на 44 часа меньше каждый год

Учёные предупреждают: глобальное изменение климата влияет на продолжительность сна людей, и в этом столетии проблема значительно усугубится, даже если человечеству удастся уменьшить выбросы углерода.

Исследователи изучили данные с трекеров для отслеживания сна, которыми пользовались 48 000 человек в период с 2015 по 2017 год. Затем их соединили с информацией о погоде. Оказалось, что люди теряют в среднем 44 часа сна каждый год. По оценкам исследователей, к 2100 году люди будут терять 58 часов сна в год, если выбросы не будут контролироваться. В будущем с более низким уровнем выбросов эта цифра упадет до 50 часов.

При этом некоторые группы людей пострадали сильнее, чем другие. Ночная жара в большей степени повлияла на недосып у людей в странах с низким уровнем дохода, женщин и пожилых людей.