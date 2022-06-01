Из-за какого конкурента вымерли мегалодоны

Жившие в океанах 23-3,6 млн лет назад, мегалодоны вырастали в длину до 20 метров и весили до 103 тонн, что делало их, возможно, самыми опасными хищниками в истории.

Изучая зубы акул из раннего миоцена (20,4-16,0 млн лет назад) и раннего плиоцена (5,3-3,6 млн лет назад) и сравнивая их с современными акулами, ученые обнаружили, что, как и большая белая акула, мегалодон находился на вершине пищевой цепи и питался той же добычей, что и большая белая.

Это говорит о том, что белые акулы могли конкурировать за пищу с мегалодонами, что могло способствовать сокращению численности последних в раннем плиоцене. Какова была природа этой конкуренции, остается неясным. Также возникает вопрос о том, насколько интенсивной была эта конкуренция, поскольку два вида могли питаться на одной и той же территории в разное время года.