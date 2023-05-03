Из-за какой ошибки мышления люди отрицают изменение климата на планете

Вот как чёрно-белое мышление проявляется у людей, которые отрицают существование глобального потепления.

Проблема «всё или ничего». Даже если 99% научных работ показывают, что сжигание ископаемого топлива нагревает планету, люди всё равно не верят этому. А всё потому, что 100-процентных доказательств этого явления нет и можно найти учёных, которые считают по-другому, не так большинство.

Ожидание постоянного роста в изменчивом мире. Противники существования изменения климата утверждают, что глобальные температуры не повышаются с постоянной скоростью, поэтому и глобального потепления нет. Но сложные переменные на самом деле постоянно колеблются в краткосрочной перспективе вниз и вверх, даже если в долгосрочной перспективе заметна одна и та же тенденция.

Неспособность изучить серую область. Парниковые газы - это лишь один из факторов, из-за которого планета нагревается. Но это наиболее важный фактор, на который могут оказывать влияние люди. Хотя некоторые говорят, что раз это не первостепенный фактор, то он не имеет значения.

«Климат всегда менялся». Это вовсе не так. К тому же в прошлом сильное потепление уже привело к катастрофе и вызвало массовое вымирание живых существ на планете.