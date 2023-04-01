Из-за какой татуировки вас скорее всего не возьмут на работу

Например, татуировка может считаться неприемлемой при работе с детьми, даже банковская сфера все еще привыкает к идее татуировок, рассказывает эксперт. С другой стороны, профессии в творческих отраслях часто приветствуют татуировки.

Татуировки на лице в некоторых случаях могут стать причиной отказа. Мурадян считает, что люди, делающие татуировки на лице, пытаются привлечь к себе внимание и могут не подходить для профессиональной среды.