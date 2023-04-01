Из-за какой татуировки вас скорее всего не возьмут на работу

Из-за какой татуировки вас скорее всего не возьмут на работуТа, что сделана на самом видном месте
Татуировки становятся все более распространенным явлением в современном обществе. Так, по мнению HR-эксперта Гарри Мурадяна, татуировки обычно не являются серьезным препятствием для трудоустройства. Однако в некоторых областях татуировки могут лишь помешать устройству на работу, особенно из-за места, где они сделаны.
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Например, татуировка может считаться неприемлемой при работе с детьми, даже банковская сфера все еще привыкает к идее татуировок, рассказывает эксперт. С другой стороны, профессии в творческих отраслях часто приветствуют татуировки.
Татуировки на лице в некоторых случаях могут стать причиной отказа. Мурадян считает, что люди, делающие татуировки на лице, пытаются привлечь к себе внимание и могут не подходить для профессиональной среды.