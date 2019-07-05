Из-за хакеров российские банки лишились почти 60 миллионов рублей

Ущерб от атак Cobalt составил как минимум 44 миллиона рублей, а от атак Silence — 14,4 миллиона рублей. В 2017 году общая сумма была в 20 раз больше — 1,16 миллиарда рублей. Группа хакеров Cobalt получила название по имени программного обеспечения для тестирования информационных систем на проникновение, а Silence носит имя собственного вредоносного программного обеспечения. В целом, обе группы используют похожие методы: внедряют программы при помощи фишинговых рассылок, а потом выводят средства.

Всего структурное подразделение департамента информационной безопасности центробанка зафиксировало 687 кибератаках на российские банки в 2018 году.