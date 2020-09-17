Из-за хакерской атаки на больницу умерла пациентка

Как пишут СМИ, сбои компьютерной сети в результата атаки привели к тому, что в клинике отложили срочные операции и приостановили амбулаторное лечение больных. Хакеры пытались выманить у руководства больницы деньги.

Вызванное им нарушение работы серверов клиники стало причиной того, что пациентку начали срочно переводить на лечение в другую больницу. Во время транспортировки состояние женщины ухудшилось, и она скончалась.

Сообщается, что отключение компьютерных систем происходило постепенно. Сейчас работа уже восстановлена: на это клинике потребовалось шесть дней. Правоохранительные органы проводят расследование кибератаки. В больнице рассказали, что свидетельств о полном уничтожении данных клиники нет.