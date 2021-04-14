Наука и технологии
Сегодня в 13:49
Из-за хакерской атаки в сети супермаркетов закончился сыр
Напали на поставщика
В сети супермаркетов Нидерландов закончился сыр. Это произошло из-за хакерской атаки на поставщика данного продукта.
Пострадали сети нидерландской компании Bakker Logistiek. Она занимается хранением и перевозками продуктов. Сети компании заразили вымогательским программным обеспечением. Оно зашифровало устройства. Глава Bakker Logistiek считает, что хакеры взломали систему через уязвимости в Microsoft Exchange.
Из-за кибератаки компания не могла получать заказы от клиентов и определять, где на складах находятся те или иные продукты. Эти склады слишком большие, чтобы можно было найти там что-то просто по взгляду на полки. Помимо этого компания не могла планировать транспортировку.
В итоге крупнейшая сеть супермаркетов Нидерландов Albert Heijn не получила сыр.