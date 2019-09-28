Из-за кибератаки крупный производитель вооружений теряет по четыре миллиона евро еженедельно

Инцидент произошёл вечером 24 сентября. Из-за кибератаки IT-инфраструктура компании оказалась заражена вирусом. Впрочем, Rheinmetall не раскрывает, какая именно вредоносная программа использовалась, и как она работает. Пострадали от атаки только системы подразделения Rheinmetall Automotive, специализирующегося на автомобильном секторе.

Сообщается, что на восстановление от атаки уйдёт 2-4 недели. Еженедельные убытки составят от 3 до 4 млн евро.

Кто напал на системы Rheinmetall, пока неизвестно. Стоит отметить, что за последние семь месяцев многие промышленные предприятия столкнулись с аналогичными атаками.