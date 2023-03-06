Из-за китайского закона о непристойностях в интернете женское нижнее бельё начали рекламировать мужчины

Компании, в которых использовались образы полуобнажённых женщин, уже неоднократно закрывались за нарушение закона о распространении непристойных материалов в интернете. Поэтому дизайнеры, не желая терять доход, привлекли к работе мужчин-моделей.

Несколько компаний уже провели прямые трансляции, в которых женское нижнее бельё демонстрировали мужчины, в том числе бюстгальтеры с пуш-апом и корсеты.