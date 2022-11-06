Из-за китайской ракеты Испания и Франция закрыли небо

В результате ступень ракеты вошла в атмосферу над южно-центральной частью Тихого океана в 6:01 утра по восточному поясному времени 4 ноября. Это событие было отслежено властями США и Европы. Китайская сторона регулярно выпускала обновления орбитальных данных для ступени ракеты, но не делала никаких прогнозов.

Участки воздушного пространства над Испанией и Францией были закрыты рано утром в пятницу на основании бюллетеня, выпущенного Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA).