Из-за китайской ракеты Испания и Франция закрыли небо

Из-за китайской ракеты Испания и Франция закрыли небоИспугались неконтролируемого схода с орбиты
Большая ступень китайской ракеты «Чанчжэн-5Б», которая использовалась для запуска последнего модуля национальной космической станции, совершила неконтролируемый вход в атмосферу. Из-за этого страны Южной Европы были вынуждены закрыть воздушное пространство.
В результате ступень ракеты вошла в атмосферу над южно-центральной частью Тихого океана в 6:01 утра по восточному поясному времени 4 ноября. Это событие было отслежено властями США и Европы. Китайская сторона регулярно выпускала обновления орбитальных данных для ступени ракеты, но не делала никаких прогнозов.
Участки воздушного пространства над Испанией и Францией были закрыты рано утром в пятницу на основании бюллетеня, выпущенного Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA).