Из-за коронавируса снизятся объёмы печати на простой бумаге

Специалисты заявили, что всего за год будет напечатано около 2,8 трлн страниц — на 13,7% меньше, чем в 2019 году (тогда было напечатано 3,2 трлн страниц). При этом в IDC ожидают, что сокращение рынка продолжится ещё четыре года. До 2024 прогнозируется снижение в среднем на 4,8% за год.

Заметнее всего объёмы сократятся в Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе (за исключением Китая и Японии).