Наука и технологии
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Из-за коронавируса снизятся объёмы печати на простой бумаге
Оно неудивительно
Коронавирусный кризис не мог не сказаться на объёме печати на принтерах. Многих людей перевели из офисов на «удалёнку», учиться тоже приходилось из дома. Компания IDC прогнозирует значительное снижение объёмов печати на простой бумаге в 2020 году.
Специалисты заявили, что всего за год будет напечатано около 2,8 трлн страниц — на 13,7% меньше, чем в 2019 году (тогда было напечатано 3,2 трлн страниц). При этом в IDC ожидают, что сокращение рынка продолжится ещё четыре года. До 2024 прогнозируется снижение в среднем на 4,8% за год.
Заметнее всего объёмы сократятся в Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе (за исключением Китая и Японии).