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Из-за коронавируса у последних iPhone обнаружились неожиданные недостатки
Face ID больше не кажется пользователям хорошей идеей
Вспышка китайского коронавируса 2019-nCoV вызвала массу обсуждений в сети. Не обошли стороной даже iPhone, с первого взгляда, не имеющие никакого отношения к проблеме. Однако пользователи обнаружили у смартфонов Apple неожиданные недостатки, которые стали заметны только из-за коронавируса.
Дело в том, что боязнь заразиться вирусом вынуждает людей носить защитные маски на лице. А это значит, что система распознавания лица для разблокировки смартфона может срабатывать с ошибками. У последних моделей iPhone Touch ID, который был бы удобной альтернативой данному методу, нет. Есть только Face ID. Ну, или старый добрый ввод пароля.
Так Face ID становится совершенно бесполезной и даже опасной функцией в условиях, когда людям приходится носить медицинские маски.
Теперь фанаты Apple с особенным интересом ждут появления недорогой модели iPhone SE 2 или iPhone 9, которой пророчат Touch ID.
9to5mac