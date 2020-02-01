Из-за коронавируса у последних iPhone обнаружились неожиданные недостатки

Дело в том, что боязнь заразиться вирусом вынуждает людей носить защитные маски на лице. А это значит, что система распознавания лица для разблокировки смартфона может срабатывать с ошибками. У последних моделей iPhone Touch ID, который был бы удобной альтернативой данному методу, нет. Есть только Face ID. Ну, или старый добрый ввод пароля.

Так Face ID становится совершенно бесполезной и даже опасной функцией в условиях, когда людям приходится носить медицинские маски.

Теперь фанаты Apple с особенным интересом ждут появления недорогой модели iPhone SE 2 или iPhone 9, которой пророчат Touch ID.