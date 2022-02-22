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Из-за ковида уменьшились яички хомяков

Проверили учёные
Новое исследование показало, что из-за заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 у хомяков уменьшаются яички.
Из-за ковида уменьшились яички хомяков

Учёные предполагают, что COVID-19 может вызвать проблемы со здоровьем яичек, не только уменьшение размера, но и снижение количества сперматозоидов и уровня тестостерона.

Учёные вводили вирус SARS-CoV-2 хомякам. Часть из них была привита. Затем животных умерщвляли в период от одного до 120 дней после заражения и исследовали их яички.

Исследователи обнаружили «резкое снижение» количества сперматозоидов и уровня тестостерона через четыре-семь дней после заражения у непривитых хомяков. Повреждения тканей яичка, включая воспаление, дегенерацию и некроз, наблюдались уже через неделю после заражения. Было также обнаружено, что размер и вес яичек уменьшились после инфицирования. У хомяков, вакцинированных против вируса, повреждения яичек не наблюдалось.

Источник: Vice
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