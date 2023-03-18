Из-за краха крупного банка люди стали интересоваться криптовалютой

После потрясений в банковской системе США на прошлой неделе криптовалютные биржи и кошельки стали интересовать большее количество людей.

Согласно данным Apptopia, загрузки 10 лучших криптоприложений выросли примерно на 15%, поскольку акции Silicon Valley Bank упали на 60% на прошлой неделе. В топ-10 программ вошли Coinbase, Crypto.com, Trust, Binance, Bitcoin и Crypto DeFi Wallet, Blockchain.com, KuKoin, Kraken, eToro и BitPay.

Между тем, загрузки 10 приложений крупнейших традиционных банков за тот же период упали примерно на 5%. Как отмечает Techcrunch, расхождение в количестве загрузок указывает на общую обеспокоенность клиентов в США.