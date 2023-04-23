Из-за максимального сближения к Солнцу у Меркурия появился «кометный» хвост

Астрофотограф Себастьен Вольтмер запечатлел это явление на потрясающей фотографии, сделанной на северо-востоке Франции. Хвост Меркурия обычно не виден невооруженным глазом, но Вольтмер использовал специальный фильтр.

Хвост состоит в основном из ионов натрия, которые рассеиваются с поверхности планеты солнечным ветром и ударами микрометеоритов. Хвост Меркурия был впервые обнаружен в 2001 году, и с тех пор исследователи установили, что он увеличивается и уменьшается в зависимости от близости планеты к Солнцу.

На пике своего «развития» хвост имеет длину около 24 миллионов километров, что примерно в 62 раза превышает расстояние между Землей и Луной.