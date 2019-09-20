Из-за массовых расстрелов в США Colt перестал выпускать оружие для гражданских

Гендиректор заявил, что Colt теперь сосредоточится на госзаказах. Он отметил, что за последние несколько лет компания выпустила слишком много спортивных винтовок для гражданского рынка. «Учитывая это, мы считаем, что в обозримом будущем имеется достаточное количество спортивных винтовок», — заявил глава Colt. Он также подчеркнул, что остаётся приверженцем второй поправки, которая гарантирует право американцев на хранение и ношение оружия.

Эксперт по оружейной промышленности рассказал журналистам, что приостановка производства не повлияет на возможность жителей США купить оружие, ведь на рынке есть и другие компании. Он, однако, считает, что Colt могла поддаться общественному давлению. Ведь её винтовка AR-15 использовалась в нескольких случаях массовых расстрелов в США.