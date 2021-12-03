Из-за микропластика люди приобретают устойчивость к антибиотикам

Из-за микропластика люди приобретают устойчивость к антибиотикамК такому выводу пришли американские учёные
В недавнем исследовании, опубликованном в издании Journal of Hazardous Materials, утверждается, что под воздействием ультрафиолета и по мере разложения микропластик в окружающей среде становится подходящим местом для «поселения» в нём генов устойчивости к антибиотикам (ARG). В результате эти гены способны снизить способность организма человека бороться с инфекциями.
Кроме того, учёные из инженерной школы им. Джорджа Р. Брауна при Университете Райса вместе с коллегами из Китая и Хьюстонского университета отметили, что микропластик может ускорять перенос генов, приводя бактерии, которые находятся на поверхности пластика, в контакт друг с другом и с высвобождаемыми химическими веществами. Это способно сделать условия окружающей среды благоприятными для устойчивости к антибиотикам.