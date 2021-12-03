Из-за микропластика люди приобретают устойчивость к антибиотикам

Кроме того, учёные из инженерной школы им. Джорджа Р. Брауна при Университете Райса вместе с коллегами из Китая и Хьюстонского университета отметили, что микропластик может ускорять перенос генов, приводя бактерии, которые находятся на поверхности пластика, в контакт друг с другом и с высвобождаемыми химическими веществами. Это способно сделать условия окружающей среды благоприятными для устойчивости к антибиотикам.