Наука и технологии
12:17, 27 августа 2023
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Из-за мошенников банкам в России предложили дать больше полномочий

И закрепить их на законодательном уровне

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, Султан Хамзаев, предложил изменить законодательный подход в России для борьбы с мошенничеством в банковской сфере. Он предлагает дать банкам полномочия блокировать любые подозрительные денежные переводы. Его слова передает Лента.ру.

Из-за мошенников банкам в России предложили дать больше полномочий

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Ответственность за контроль за операциями предлагается возложить на банки, которые могут использовать специальные системы внутреннего мониторинга и искусственный интеллект для выявления сомнительных операций. Эта практика уже используется за рубежом.

Хамзаев подчеркнул, что такие нормы должны быть закреплены на уровне законодательства, а не только во внутренних документах банков. Парламентарий считает, что такой подход поможет предотвратить мошенничество и защитить граждан от потери денег.

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