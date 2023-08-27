Из-за мошенников банкам в России предложили дать больше полномочий

Ответственность за контроль за операциями предлагается возложить на банки, которые могут использовать специальные системы внутреннего мониторинга и искусственный интеллект для выявления сомнительных операций. Эта практика уже используется за рубежом.

Хамзаев подчеркнул, что такие нормы должны быть закреплены на уровне законодательства, а не только во внутренних документах банков. Парламентарий считает, что такой подход поможет предотвратить мошенничество и защитить граждан от потери денег.