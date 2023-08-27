Из-за мошенников банкам в России предложили дать больше полномочий

Из-за мошенников банкам в России предложили дать больше полномочийИ закрепить их на законодательном уровне
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, Султан Хамзаев, предложил изменить законодательный подход в России для борьбы с мошенничеством в банковской сфере. Он предлагает дать банкам полномочия блокировать любые подозрительные денежные переводы. Его слова передает Лента.ру.
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Ответственность за контроль за операциями предлагается возложить на банки, которые могут использовать специальные системы внутреннего мониторинга и искусственный интеллект для выявления сомнительных операций. Эта практика уже используется за рубежом.
Хамзаев подчеркнул, что такие нормы должны быть закреплены на уровне законодательства, а не только во внутренних документах банков. Парламентарий считает, что такой подход поможет предотвратить мошенничество и защитить граждан от потери денег.