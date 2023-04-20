Из-за нейросетей в университеты предложили вернуть устные экзамены

В своей статье для журнала The Conversation Добсон заявил, что устные экзамены являются «проверенной и испытанной» формой оценки, которая может обеспечить «справедливые, надежные и достоверные» результаты, гарантируя при этом подлинность ответов студента.

Добсон считает, что с ростом возможностей технологии искусственного интеллекта, включая использование чат-ботов, значение устных оценок стало еще более значительным. Он утверждает, что успешное прохождение устного экзамена может стать одним из основных показателей выпускника.

Письменные оценки по-прежнему будут важны, но университеты должны ценить способность студентов обсуждать приобретенные знания и навыки.