Из-за нейросетей в университеты предложили вернуть устные экзамены

Из-за нейросетей в университеты предложили вернуть устные экзаменыПисьменные оставят, но не в таком количестве
Профессор Стивен Добсон, декан факультета образования и искусств университета CQUniversity, утверждает, что университеты должны вернуться к устным экзаменам вместо того, чтобы полагаться исключительно на письменные оценки, в связи с растущим использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ) в образовании.
В своей статье для журнала The Conversation Добсон заявил, что устные экзамены являются «проверенной и испытанной» формой оценки, которая может обеспечить «справедливые, надежные и достоверные» результаты, гарантируя при этом подлинность ответов студента.
Добсон считает, что с ростом возможностей технологии искусственного интеллекта, включая использование чат-ботов, значение устных оценок стало еще более значительным. Он утверждает, что успешное прохождение устного экзамена может стать одним из основных показателей выпускника.
Письменные оценки по-прежнему будут важны, но университеты должны ценить способность студентов обсуждать приобретенные знания и навыки.