Из-за нехватки электроэнергии Китай усилил зависимость от угля

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Из-за нехватки электроэнергии Китай усилил зависимость от угляНо при этом угольные электростанции уже перегружены
Китай ускоряет выдачу разрешений на строительство новых угольных электростанций на фоне растущего риска нехватки электроэнергии, согласно исследованию Greenpeace. Но, по мнению организации, проблема этим не решится.
Исследование Greenpeace показывает, что в первом квартале 2022 года было одобрено сжигание 8,63 гигаватт угольных мощностей, что соответствует 47% разрешений, выданных за весь 2021 год.
Но проблемы Китая с электроэнергией не связаны с нехваткой генерации - по словам аналитика Greenpeace Ву Цзинхана, угольные электростанции уже перегружены. Чтобы решить эту проблему, правительству необходимо сосредоточиться на таких вещах, как интеграция энергосистем и хранение энергии. Постоянное внимание к новым угольным электростанциям только отвлечет от реальных решений, считает Ву.
"Избыток мощностей этого источника энергии является серьезным препятствием для энергетической безопасности, а также для энергетического перехода Китая", - сказал Ву.