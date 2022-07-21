Из-за нехватки электроэнергии Китай усилил зависимость от угля

Исследование Greenpeace показывает, что в первом квартале 2022 года было одобрено сжигание 8,63 гигаватт угольных мощностей, что соответствует 47% разрешений, выданных за весь 2021 год.

Но проблемы Китая с электроэнергией не связаны с нехваткой генерации - по словам аналитика Greenpeace Ву Цзинхана, угольные электростанции уже перегружены. Чтобы решить эту проблему, правительству необходимо сосредоточиться на таких вещах, как интеграция энергосистем и хранение энергии. Постоянное внимание к новым угольным электростанциям только отвлечет от реальных решений, считает Ву.

"Избыток мощностей этого источника энергии является серьезным препятствием для энергетической безопасности, а также для энергетического перехода Китая", - сказал Ву.