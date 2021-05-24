Из-за неудачной шутки в интернете мужчину задержало ФБР

Мужчина рассказал, как решить вернуться к излюбленному троллингу в интернете, от которого отходил на какое-то время. Он опубликовал пост от имени жены, подписанный её настоящим номером телефона. В посте было сказано, что её мужа (то есть самого шутника) арестовали за изнасилование и убийство трёх проституток. «Жена» попросила всех, кто обладает какой-либо информацией, которая поможет его освободить, поделиться ею.

Сразу после этого люди начали писать сообщения в духе: «Это всё правда?». Мужчина игнорировал их и наслаждался своей шуткой. История привлекла внимание ФБР. В итоге мужчину вызвали в отделение Бюро расследований. Шутнику пришлось сдать ДНК-тест, чтобы подтвердить свою невиновность. К счастью, история закончилась хорошо для мужчины.