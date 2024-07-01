Из-за неверно арестованного мужчины в США ограничили системы распознавания лиц

Опубликовано 01 июля 2024, 12:00
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Из-за неверно арестованного мужчины в США ограничили системы распознавания лицВ работе полиции
После заключения мирового соглашения с Робертом Уильямсом, чернокожим мужчиной, несправедливо арестованным из-за ошибки в распознавании лиц в 2020 году, департамент полиции Детройта ввел новые строгие правила использования технологии распознавания лиц (FRT).
Согласно новым правилам, введенным на четырехлетний период под надзором суда, полиция Детройта не может проводить аресты только на основании совпадений в распознавании лиц.
Вместо этого аресты должны быть подкреплены независимыми подтверждающими доказательствами, связывающими подозреваемого с преступлением.
Роберт Уильямс, чье дело послужило катализатором реформ, подчеркнул в статье для TIME, что эти изменения гарантируют, что распознавание лиц не сможет заменить традиционные методы расследования.