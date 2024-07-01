Наука и технологии
Опубликовано 01 июля 2024, 12:00
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Из-за неверно арестованного мужчины в США ограничили системы распознавания лиц

В работе полиции
После заключения мирового соглашения с Робертом Уильямсом, чернокожим мужчиной, несправедливо арестованным из-за ошибки в распознавании лиц в 2020 году, департамент полиции Детройта ввел новые строгие правила использования технологии распознавания лиц (FRT).
Из-за неверно арестованного мужчины в США ограничили системы распознавания лиц
© Ferra

Согласно новым правилам, введенным на четырехлетний период под надзором суда, полиция Детройта не может проводить аресты только на основании совпадений в распознавании лиц.

Вместо этого аресты должны быть подкреплены независимыми подтверждающими доказательствами, связывающими подозреваемого с преступлением.

Роберт Уильямс, чье дело послужило катализатором реформ, подчеркнул в статье для TIME, что эти изменения гарантируют, что распознавание лиц не сможет заменить традиционные методы расследования.