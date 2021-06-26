Из-за ошибки банковского приложения россиянин стал миллионером и попал в тюрьму

СМИ пишут, что мужчина перевёл себе на счёт более 95 млн рублей. Часть из этих денег он успел потратить. За это мужчину приговорили к шести годам заключения в колонии общего режима.

Следствие утверждает, что летом прошлого года обвиняемый воспользовался сбоем при техническом обновлении мобильного приложения банка. При этом мужчина, увидев нетипичную сумму при переводе, сначала звонил в банк, чтобы удостовериться, всё ли в порядке. Сотрудники банка заявили ему, что проблем нет.

В итоге мужчина совершил 220 операций. Он успел потратить деньги на недвижимость, автомобили и путешествия. У него был доступ к миллионам в течение двух месяцев. Во время расследования уголовного дела мужчина возместил банку имущественный вред суммой 40 млн рублей.