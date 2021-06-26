Из-за ошибки банковского приложения россиянин стал миллионером и попал в тюрьму

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Из-за ошибки банковского приложения россиянин стал миллионером и попал в тюрьмуПолучил шесть лет заключения
Советский районный суд Тулы обвинил местного жителя в особо крупной краже. Мужчина воспользовался ошибкой в мобильном приложении банка, чтобы перевести себе миллионы на счёт.
СМИ пишут, что мужчина перевёл себе на счёт более 95 млн рублей. Часть из этих денег он успел потратить. За это мужчину приговорили к шести годам заключения в колонии общего режима.
Следствие утверждает, что летом прошлого года обвиняемый воспользовался сбоем при техническом обновлении мобильного приложения банка. При этом мужчина, увидев нетипичную сумму при переводе, сначала звонил в банк, чтобы удостовериться, всё ли в порядке. Сотрудники банка заявили ему, что проблем нет.
В итоге мужчина совершил 220 операций. Он успел потратить деньги на недвижимость, автомобили и путешествия. У него был доступ к миллионам в течение двух месяцев. Во время расследования уголовного дела мужчина возместил банку имущественный вред суммой 40 млн рублей.