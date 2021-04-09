Наука и технологии
Сегодня в 17:40
Из-за ошибки программы пассажирский самолёт взлетел с перевесом
К счастью, ничего критичного не было
Рейс Великобритания-Испания взлетел с перевесом из-за программной ошибки. Программа ошибочно считала пассажиров-женщин за пассажиров-детей. Это позволило системе учитывать всех женщин по показателю в 38 килограммов на человека вместо 69 килограммов.
Ошибка была классифицирована британским отделом по расследованию авиационных происшествий (AAIB) как «серьёзный инцидент». Тем не менее, как пишет The Verge, она не повлияла на безопасность полёта. Расхождение между ожидаемой и фактической массой самолёта составило 1244 килограмма. Однако тяга, использованная пилотом при взлёте, была лишь «незначительно меньше».
Ошибка в ПО появилась после того, как авиаперевозчик был вынужден приостановить операции на несколько месяцев из-за коронавирусных ограничений. Ошибка коснулась ещё двух рейсов, прежде чем была исправлена.