Из-за ошибки программы пассажирский самолёт взлетел с перевесом

Ошибка была классифицирована британским отделом по расследованию авиационных происшествий (AAIB) как «серьёзный инцидент». Тем не менее, как пишет The Verge, она не повлияла на безопасность полёта. Расхождение между ожидаемой и фактической массой самолёта составило 1244 килограмма. Однако тяга, использованная пилотом при взлёте, была лишь «незначительно меньше».

Ошибка в ПО появилась после того, как авиаперевозчик был вынужден приостановить операции на несколько месяцев из-за коронавирусных ограничений. Ошибка коснулась ещё двух рейсов, прежде чем была исправлена.