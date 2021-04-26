Из-за ошибок в программе годами сажали в тюрьму почтальонов

Сообщается, что ПО с ошибкой применялось в течение 20 лет. Программа вела неправильные подсчёты и потому показывала недостачу денег. Руководители почтовых отделений думали, что в недостаче виноваты сотрудники.

Отмечается, что из-за ошибки пострадали сотни невиновных людей. В пример приводится история сотрудницы, которую посадили в тюрьму на 9 месяцев после того, как в её отделении обнаружили недостачу в размере 59 тысячи фунтов стерлингов. Один из сотрудников из-за похожей истории и вовсе покончил жизнь самоубийством.

Компания Post Office уже признала, что ошибочно верила точности программы. Суд уже вынес десятки оправдательных приговоров в отношении сотрудников. Компания выплачивает денежные компенсации пострадавшим.