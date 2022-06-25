Из-за падения цен криптовалют значительно снизилось энергопотребление майнеров

Биткойн-майнеры зарабатывают новые токены, валидируя транзакции с помощью энергонеэффективного по своей сути процесса. Из-за этих вычислений ранее резко выросло энергопотребление, что заставило защитников окружающей среды бить тревогу.

Сообщается, что потребление энергии сетью биткойна упало с примерно 204 тераватт-часов (ТВтч) в год 11 июня до примерно 132 ТВтч в год 23 июня. Но даже несмотря на то, что потребление электроэнергии сократилось, оно всё ещё очень высокое — примерно равно количеству электроэнергии, которое Аргентина использует за один год.