Из-за падения цен криптовалют значительно снизилось энергопотребление майнеров

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Из-за падения цен криптовалют значительно снизилось энергопотребление майнеровНо оно всё ещё высокое
После резкого падения в июне цена биткойна остаётся настолько низкой, что это приводит к снижению потребления электроэнергии. За последние пару недель энергопотребление биткойн-майнеров сократилось более чем на треть.
Биткойн-майнеры зарабатывают новые токены, валидируя транзакции с помощью энергонеэффективного по своей сути процесса. Из-за этих вычислений ранее резко выросло энергопотребление, что заставило защитников окружающей среды бить тревогу.
Сообщается, что потребление энергии сетью биткойна упало с примерно 204 тераватт-часов (ТВтч) в год 11 июня до примерно 132 ТВтч в год 23 июня. Но даже несмотря на то, что потребление электроэнергии сократилось, оно всё ещё очень высокое — примерно равно количеству электроэнергии, которое Аргентина использует за один год.