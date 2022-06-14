Из-за падения стоимости криптовалют работы лишатся больше тысячи человек

Гендиректор криптобиржи Брайан Армстронг объяснил, что экономика входит в период рецессии, которая может, в свою очередь, привести к так называемой криптозиме. Поэтому Coinbase готовится к худшему.

Биржа уже пережила четыре крупных «криптозимы» и, как отметил Армстронг, каждый раз «тщательно следила за своими расходами». Ещё один повод сократить штат — он слишком разросся за последние 18 месяцев.

Сообщается, что сотрудников, которых хотят уволить, уже отключили от систем Coinbase с «чувствительной» информацией о клиентах. Это было сделано из предосторожности: чтобы никто из сотрудников не слил данные из желания отомстит. Отмечается, что уволенные получат выходное пособие, четыре месяца медицинской страховки, поддержку для трудоустройства и др.