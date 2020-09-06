Из-за пандемии коронавируса создали виртуальное кладбище

Автором проекта стал Гильермо Робалино. Благодаря нему в интернете создали платформу с девизом «Вспоминать — значит возвращать к жизни».

На виртуальном кладбище родственники, друзья и знакомые умерших могут создавать электронные некрологи, размещать фотографии и даже зажигать свечи. У кладбища нет часов посещения, любой человек из любой точки мира может оставить сообщение в память о погибшем.

«Наш идеал — стать самым большим и самым дружелюбным виртуальным кладбищем в регионе или мире, почему бы и нет?», — отметил автор проекта.

«Российская газета» пишет, что сейчас на платформе размещено уже 300 некрологов. Услуга бесплатна.