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Из-за пандемии коронавируса создали виртуальное кладбище
Если на обычное кладбище не попасть
Из-за пандемии коронавирусной инфекции во многих странах ввели ограничения на проведение прощальных церемоний. В связи с этим в Эквадоре запустили виртуальное кладбище, на котором можно почтить память всех умерших от болезни.
Автором проекта стал Гильермо Робалино. Благодаря нему в интернете создали платформу с девизом «Вспоминать — значит возвращать к жизни».
На виртуальном кладбище родственники, друзья и знакомые умерших могут создавать электронные некрологи, размещать фотографии и даже зажигать свечи. У кладбища нет часов посещения, любой человек из любой точки мира может оставить сообщение в память о погибшем.
«Наш идеал — стать самым большим и самым дружелюбным виртуальным кладбищем в регионе или мире, почему бы и нет?», — отметил автор проекта.
«Российская газета» пишет, что сейчас на платформе размещено уже 300 некрологов. Услуга бесплатна.