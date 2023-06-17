Из-за перекачки людьми грунтовых вод ось Земли наклонилась

По оценкам исследователей, за вышеупомянутый период было извлечено около 2 150 гигатонн подземных вод, что эквивалентно повышению уровня моря примерно на 6 миллиметров. Однако подтвердить эту оценку довольно сложно.

Перераспределение воды влияет на распределение массы планеты, что, в свою очередь, сказывается на вращении Земли. Ученые обнаружили, что ось вращения Земли смещается из-за перераспределения воды, в том числе подземных вод.

Усилия стран по замедлению истощения грунтовых вод, особенно в чувствительных регионах, теоретически могут повлиять на полярный дрейф, но только в том случае, если подходы к экономии воды будут поддерживаться в течение десятилетий. Однако такие долгосрочные обязательства являются сложной задачей.