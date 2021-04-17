Наука и технологии
Сегодня в 15:54
Из-за планшета сломался один из бомбардировщиков ВВС США
Девайс попал в двигатель
Стало известно, что в Норвегии сломался один из четырёх бомбардировщиков B-1B Военно-воздушных сил (ВВС) США.
«Российская газета» пишет, что B-1B получил серьёзные повреждения двигателя. О проблеме рассказали не сразу. Миссия четырёх бомбардировщиков завершилась ещё в марте. А во об аварии заявили только на днях.
Представители 7-го бомбардировочного крыла говорят, что инцидент расследуется, и пока военные не могут предоставить дополнительную информацию.
Между тем, источники пишут, что причиной аварии стал планшетный компьютер. Он попал в один из двигателей. Из-за этого двигатель, конечно, повредился. Теперь нужно заменить оба двигателя на одной стороне бомбардировщика.
В связи с ситуацией уволили подполковника Кристен Шадден, которая отвечала за 7-ю эскадрилью.