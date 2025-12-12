Наука и технологии
Из-за политики ЕС Huawei не определилась, что ей делать с заводом во Франции

Huawei сейчас пытается понять, что ей делать с недавно построенным заводов во Франции, сообщили три источника СМИ, знакомые с ситуацией.
Завод, расположенный в 20 км к северу от Страсбурга, был достроен в сентябре, но до сих пор не используется. Это ещё и первый завод компании в Европе.

Планировалось инвестировать 200 млн евро в производство оборудования для базовых станций 4G и 5G и создать до 500 рабочих мест. Однако рост 5G в Европе идёт медленнее ожидаемого, а правительства некоторых стран ЕС ужесточают требования к использованию китайского оборудования. Германия, например, намерена заменить компоненты Huawei в своей сети 5G.

Все варианты для завода рассматриваются, включая даже его возможную продажу. Несколько промышленных компаний уже посетили объект, если верить СМИ.

