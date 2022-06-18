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Из-за политики крупнейшего интернет-магазина США у него могут закончиться рабочие

Текучесть кадров в компании около 150% в год
Согласно внутренней служебной записке, попавшей в распоряжение издания Recode, к 2024 году у компании Amazon могут закончится потенциальные работники для складов в США.
Из-за политики крупнейшего интернет-магазина США у него могут закончиться рабочие

В записке содержится внутреннее исследование, проведенное в 2021 году, которое предсказывало надвигающийся трудовой кризис для гиганта электронной коммерции, который затронет некоторые районы быстрее, чем другие.

В отчете содержится призыв к компании принять меры для решения проблемы нехватки рабочей силы в будущем, например, повысить заработную плату, чтобы удержать имеющуюся рабочую силу и привлечь новых сотрудников. В докладе также предлагается повысить уровень автоматизации на складах. "Если мы продолжим вести дела как обычно, Amazon исчерпает доступное предложение рабочей силы в сети США к 2024 году", - пишут авторы доклада.

Когда-то человеческие работники были большим ресурсом компании. Технологический гигант является вторым по величине частным работодателем в США и крупнейшим частным работодателем в ряде американских штатов и городов. Прошлой осенью компания объявила о планах нанять 125 000 работников, что примерно равно населению города Саванна, что в штате Джорджия. Однако новые сотрудники в основном заменяют уволенных или уволившихся работников. Текучесть кадров в Amazon составляет примерно 150 процентов в год.

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