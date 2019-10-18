Из-за поломок кораблей границы России оказались уязвимы

Происходило это из-за неполадок в электронном управлении аккумуляторной системы топливоподачи Common Rail (CR) корабельных дизельных двигателей. Как пишет источник, такие инциденты недопустимы, особенно для Военно-морского флота, выполняющего оперативные спецзадачи.

По мнению одного эксперта, система Common Rail в принципе уязвима на механическом и электронном уровнях. Бывает, что сбои в работе двигателя случаются из-за неполадок форсунок и топливного насоса высокого давления (ТНВД).

Кроме того, CR уязвимы для средств радиоэлектронной борьбы возможного противника. А вот по словам инженера дизелестроительного завода «Звезда», «при должном экранировании помехи уже не так страшны системе CR».