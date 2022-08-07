Из-за помощи Украине у Франции нехватка артиллерии Caesar

Французская группа производителей Nexter объявила, что системы будут доставлены в армию не позднее лета 2024 года. Закуп был произведен в ускоренном темпе.

По сообщению Радио Монте-Карло, Париж хочет, чтобы оборонная промышленность могла быстро увеличить объемы производства и возможности реагировать на ситуацию, вызванную “украинским кризисом”.

По словам Nexter, на производство одного экземпляра “Caesar” на предприятиях в центральной Франции уходит 18 месяцев. Перед спецоперацией французская армия имела 76 155-мм пушек “Caesar”, установленных на грузовиках с дальностью стрельбы 40 км.

Стоимость контракта компания не раскрыла. Но на прошлой неделе министр вооруженных сил Себастьян Локорно заявил в Сенате, что на замену 18 пушек “Caesar” будет выделено “85 миллионов евро”.