Из-за постоянных поломок Boeing ввел внеплановые проверки качества

Опубликовано 06 января 2025, 00:001 мин.
Из-за постоянных поломок Boeing ввел внеплановые проверки качестваДля предотвращения будущих проблем
Boeing увеличила число внезапных проверок качества на своих заводах, чтобы предотвратить производственные проблемы, подобные той, что привела к оторванной двери у рейса Alaska Airlines в прошлом году.
Компания ввела более десятка новых мер по улучшению производственных стандартов, стремясь избежать подобных инцидентов и удовлетворить требования властей США. По крайней мере так заявляет сама компания.
Boeing возобновила производство модели 737 в декабре после забастовки рабочих, но все еще выпускает меньше самолетов, чем до инцидента с Alaska Airlines. Новые процедуры включают выборочные проверки при снятии и повторной установке деталей, дополнительные проверки фюзеляжей от поставщика Spirit AeroSystems, а также повышение уровня подготовки работников.
Boeing также упростил инструкции по сборке и ввел защиту конфиденциальности для сотрудников, сообщающих о проблемах.