Из-за постоянных поломок Boeing ввел внеплановые проверки качества

Компания ввела более десятка новых мер по улучшению производственных стандартов, стремясь избежать подобных инцидентов и удовлетворить требования властей США. По крайней мере так заявляет сама компания.

Boeing возобновила производство модели 737 в декабре после забастовки рабочих, но все еще выпускает меньше самолетов, чем до инцидента с Alaska Airlines. Новые процедуры включают выборочные проверки при снятии и повторной установке деталей, дополнительные проверки фюзеляжей от поставщика Spirit AeroSystems, а также повышение уровня подготовки работников.

Boeing также упростил инструкции по сборке и ввел защиту конфиденциальности для сотрудников, сообщающих о проблемах.