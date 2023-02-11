Из-за потепления 15 млн людей во всём мире угрожает наводнение

19:53, 11 февраля 2023
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Из-за потепления 15 млн людей во всём мире угрожает наводнениеЛедники тают
Исследователи заявили, что сильное наводнение из-за ледниковых озер, образовавшихся или расширившихся в результате изменения климата, угрожает по меньшей мере 15 млн человек во всём мире. Большинство из них проживает в четырёх странах.
Фото: Unsplash
Под угрозой оказались более девяти миллионов человек из так называемой Высокогорной Азии, в том числе пять миллионов человек из северной Индии и Пакистана. Китай и Перу также подвержены опасности внезапных наводнений из-за таяния ледников.
Согласно исследованию 2020 года, основанному на спутниковых данных, объём озёр, образовавшихся в результате таяния ледников во всём мире, за 30 лет увеличился на 50%.