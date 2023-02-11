Из-за потепления 15 млн людей во всём мире угрожает наводнение

Под угрозой оказались более девяти миллионов человек из так называемой Высокогорной Азии, в том числе пять миллионов человек из северной Индии и Пакистана. Китай и Перу также подвержены опасности внезапных наводнений из-за таяния ледников.

Согласно исследованию 2020 года, основанному на спутниковых данных, объём озёр, образовавшихся в результате таяния ледников во всём мире, за 30 лет увеличился на 50%.