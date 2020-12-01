Из-за потепления собачьи клещи могут стать опасными для людей

Кратко о работе пишет Naked Science. Учёные использовали в экспериментах распространённых практически повсеместно бурых собачьих клещей Rhipicephalus sanguineus. Причём исследователи собрали насекомых из разных популяций: в Аризоне и Оклахоме. В первом случае клещи были лучше адаптированы к жаре, а во втором — к умеренному климату.

Во время эксперимента клещей посадили в трубу. Один её конец выходил в ящик с собакой, а другой — в ящик с человеком. Учёные смотрели, куда двигаются насекомые при 23 градусах по Цельсию и при 38.

В первом случае большинство клещей ползли к собаке, а во втором — к человеку.